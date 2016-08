Konfirmohen specifikat kyçe të Xiaomi Mi Note 2

28 Gusht 2016 - 09:39

Një seri e re fotografish të rrjedhura në internet konfirmojnë disa nga specifikat kyçe të telefonit të ardhshëm të kompanisë kineze Xiaomi, Mi Note 2.

Siç mund të shohim nga fotografitë, ato konfirmojnë po ashtu edhe se ky telefon vjen me ekran të lakuar, por ende spekulohet se ekrani do të jetë në dy versione: njëri me rezolucion prej 1080 pikselë dhe tjetri QHD, transmeton Koha.net.

Në fotografinë e mëposhtme, e cila duket sikur të jetë zyrtare, zbulon se Mi Note 2 do të vijë me kamerën kryesore të dyfishtë, ekran 5.5-inç OLED, trup prej metali, procesor Snapdragon 821 si dhe me 6 gigabajt RAM memorie dhe 128 gigabajt memorie të brendshme.

Fatkeqësisht, ende nuk është zbuluar se sa do të kushtojë Xiaomi Mi Note 2 dhe se kur do të lansohet.

