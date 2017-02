BMW i5 i ri merr formë me teknologji të paparë deri më tani [foto]

15 Shkurt 2017 - 20:27

Modeli i ardhshëm ‘i’ i BMW, i quajtur BMW i5 i cili do të arrij në vitin 2021 ndërsa do të ketë teknologji autonome të papara deri më tani, transmeton koha.net.

Ky model pritet të rivalizojë atë të Teslas, Model 3, ndërsa do të qëndrojë në mes të modeleve të Serisë 3 dhe Serisë 5 të BMW.

Anëtari i bordit të BMW në një intervistë për AutoExpress ka thënë: Me daljen e dizajnit final, ju mund të shihni se do të jetë veturë më e madhe e jo e vogël ashtu siç janë të tjerat elektrike, dhe mund të shihet se do të ketë gjeneratën e ardhshme të baterive, transmeton koha.net.

“Me prodhimin e produkteve ‘i’ ne kemi krijuar ikona të reja, kështu që ne jemi duke i shtyrë ato përpara”.

“Ne do të shohim atë se çfarë besojmë se do të jetë vetura e parë me aftësi të plota autonome”, ka shtuar Robertson.

BMW tani për tani ka gamën më të madhe të veturave me plug-in hibrid në dispozicion.

Prodhuesi gjerman i veturave tashmë ka shitur mbi 100 mijë vetura elektrike në të gjithë botën, ndërsa ka për synim shitjen edhe të 100 mijë veturave të tjera gjatë vitit 2017.

