Versioni i ri i Porsche Cayenne 2017 [foto]

4 Shkurt 2017 - 21:22

Kompania e njohur Porsche vitin e kaluar ka ofruar paketën “Platinum Edition” për disa versione të modelit Cayenne, ndërsa tani me paketë të njëjtë vijnë edhe modeli Cayenne S dhe S Diesel.

Versionet me “Platinum Edition”, vëmendje të veçantë tërheqin me disa elemente stilistike në eksterier, i cili është me ngjyrë të zezë shkëlqyese, si dhe me rrotat Sport Edition nga alumini e me diametër prej 21-inç, transmeton Koha.net.

Cayenne 2017 Platinum Edition, ndër të tjera, vjen edhe me xhamat e errët, sistemin për parkim “ParkAssist”, dritat e përparme Xenon, ulëset sportive me lëkurë Alcantara, si dhe me sistemin Connect Plus Sat.

Cayenne S Platinum Edition në Britani të Madhe kushton 64.802 funte, ndërsa Cayenne S Diesel Platinum Edition 66.847 funte.

