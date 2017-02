Danezët së shpejti me veturë prej 1 milion funte e 1150 kuajfuqi [foto]

4 Shkurt 2017 - 18:04

Me rastin e dhjetë vjetorit, kompania e njohur daneze Zenvo muajin e ardhshëm në panairin e veturave në Gjenevë do të prezantojë modelin e saj të veçantë me 1150 kuajfuqi, të quajtur Zenvo TS1 GT anniversary.

Zenvo TS1 GT anniversary do të vijë me motor 5.8-litër V8 me dy kompresora, gjë që do të jetë e mjaftueshme që ky model të arrijë shpejtësinë maksimale deri në 402 kilometra në orë, transmeton Koha.net.

Fjala është për modeli me dy ulëse i cili është ndërtuar me punëdore dhe vjen me shasinë nga fibra të karbonit dhe motor të vendosur në qendër të veturës.

Sipas informacioneve të tanishme, Zenvo TS1 GT anniversary do të kushtojë rreth një milion funte, ndërsa informata të tjera më të hollësishme ende nuk janë zbuluar.

