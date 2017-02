Me shpejtësinë e Jaguarit dhe komoditetin e Rrolls Royce, nis edicioni i radhës i Automanit [video]

2 Shkurt 2017 - 11:22

Modeli i radhës i Jaguar, ju fascinon me finesat e brendshme dhe linjat e jashtme që padyshim se janë të pa konkurrence.

Ndërsa Rolls Royce ju ofron një rehati të paparë në të cilin madje mund të shijoni edhe shampanjën. Por jo vetëm kaq, në këtë edicion do të njoftoheni me veturën e ëndrrave të shumë sportistëve, të paparin Ferrari. Për fund, emisioni përmbyllet me gjigantin britanik Bentley, i cili si gjithmonë lë me gojëhapur me elegancën e tij. Me të gjitha këto modele përplot me informacionet më të reja, Automan vjen tek ju të këtë të diele nga ora 20:50.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.