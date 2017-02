Kështu mund të duket Opel Astra OPC e re [foto]

1 Shkurt 2017 - 13:38

Gjiganti Opel pas hatchbackut me pesë dyer ofertën e Astras së re e ka zgjeruar me karavanin Sports Tourer, ndërsa në shtator të vitit 2016 me paketën sportive OPC Line. Megjithatë, kjo nuk ishte fundi i zgjerimit të gamës së këtij modeli nga segmenti C.

Në mesin e versioneve të reja të cilat Opel është duke i përgatitur është edhe versioni OPC, i cili pritet të arrijë në shtator të këtij viti në panairin e veturave në Frankfurt.

Duket se Astra e re nuk do të jetë në dispozicion me tre dyer, ndërsa versioni i ri OPC do të jetë në formë të hatchbackut me pesë dyer dhe pamja e mundshme e këtij versioni është paraqitur në këto fotografi të cilat i shohim.

Tani për tani, thuhet se Astra OPC e re do të ketë motor benzinë 1.6-litër Turbo me katër cilindra e rreth 300 kuajfuqi, si përgjigje ndaj modelit të Volkswagenit, Golf R, transmeton Koha.net. Megjithatë, ky version i ri i Astras nuk do të ketë sistemin e tërheqjes në të gjitha rrotat.

Astra OPC e re, po ashtu, thuhet se mund të ketë amortizatorë të modifikuar, frenat Brembo, sistemin sportiv të shkarkimit të gazrave, rrotat e reja nga alumini, si dhe interier të modifikuar me ulëse sportive.

Gjithashtu, raportohet se versioni i ri i Astras mund të jetë më i lehtë për 120 deri 200 kilogramë në krahasim me modelin e gjeneratës së kaluar, dhe pritet që përshpejtimin deri në 100 kilometra në orë ta ketë më të mirë.

