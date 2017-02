Zbulohet Camaro i ri me 800 kuaj fuqi

31 Janar 2017 - 16:53

Kompania e përditësimeve të veturave “Specialty Vehicle Engineering” ka zbuluar veturën e re super speciale Yenko/CS Camaro 2017, transmeton koha.net.

Kjo veturë ka një motor special 426i LT1 supercharger me pistona nga alumini dhe sistemin e karburantit LT4, i cili prodhon 800 kuaj fuqi.

Vetura është e ngjyrosur me ngjyrë nga fibrat e karbonit, ka shumë opsione për t’u zgjedhur, edhe mbrojtës super sportiv dhe gjëra tjera.

Ende nuk është treguar sa do të kushtojë kjo veturë e as se kur do të dalë në shitje.

