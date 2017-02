Startech me ofertë të re për Bentley Bentayga [foto]

31 Janar 2017 - 13:08

Edhe kompania e njohur Startech është njëra nga kompanitë e cila në ofertën e saj ka paketën për modifikimin e Bentley Bentayga.

Modeli në këto fotografi është me eksterier me ngjyrë të gjelbër Racing dhe rrotat Monostar S me ngjyrë të zezë nga alumini e me diametër prej 23-inç dhe goma Continental SportContact 6 295/35.

Në ofertën e Startech për këtë Bentayga është edhe paketa për aerodinamikën, e cila përfshin spoilerin e përparmë, set pragjesh, difuzerin e pasmë, spoilerin mbi bagazh, transmeton Koha.net. Po ashtu, Startech për këtë model ka zgjedhur edhe sistemin e ri sportiv të shkarkimit të gazrave, amortizatorët e modifikuar (tani modeli është më i ulët për 25 mm), si dhe disa elemente për modifikimin e interierit (lëkurë Alcantara, detaje nga fibra të karbonit...).

Gjithashtu, kjo kompani ofron edhe paketën për përforcimin e motorit 6.0-litër W12 i cili fabrikisht është me kapacitet prej 447 kW/ 608 kuajfuqi, në kombinim me marshin automatik.

© KOHA