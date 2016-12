Paralajmërohet modeli i ri i Honda Odyssey

20 Dhjetor 2016 - 10:11

Edhe kompania e njohur japoneze përmes publikimit të një fotografie ka paralajmëruar se do të marrë pjesë në panairin e ardhshëm të veturave i cili do të mbahet në Detroit, SHBA.

Në këtë panair, i cili do të mbahet në fillim të janarit, vizitorët do të kenë mundësinë që të shohin gjeneratën e re, të pestë, të modelit Odyssey, transmeton Koha.net.

Fjala është për versionin amerikan të këtij modeli MPV, i cili pritet që të pësojë disa ndryshime në pamje për dallim nga modeli aktual.

Honda Odyssey pritet të vijë me motor të përmirësuar benzinë 3.5-litër V6, në kombinim me marshin automatik me nëntë shpejtësi e dikur më vonë edhe me marshin me dhjetë shpejtësi.

Gjithashtu, ky model i ri pritet të jetë më i gjatë për dallim nga ai aktual, ndërsa detajet më të hollësishme për këtë model do t’i kuptojmë më 9 janar kur do ta mbajë premierën botërore.

