Klasiku Aston Martin DB4 GT ringjallet me 25 njësi të reja

18 Dhjetor 2016 - 09:20

Kompania e njohur britanike Aston Martin planifikon të krijojë një seri të kufizuar të supermodelit DB4 GT me numra serikë që vazhdojnë nga 75, të krijuara gjatë viteve 60.

Kompania ka shpalosur planet për vazhdimin e krijimit të modelit të veçantë të lehtë në fabrikën në Newport Pagnell, që këtë herë do të krijojë automobilin e parë në dhjetë vjet, shkruan sot “Koha Ditore”.

Mes viteve 1959 dhe 1963 ishin krijuar 75 DB4 GT edhe pse vetëm tetë sish ishin modele që i takonin kategorisë së lehtë. Sot këta automobila vlerësohen më shumë se 3.5 milionë euro. Një prej tyre madje kishte arritur që në muajin shtator të shitej në ankand për afër 4 milionë euro.

Seria e re do të përmbajë 25 ekzemplarë të rinj që do të vazhdojnë të mbajnë numrin serik dhe do t’i besojnë dizajnit origjinal të tetë modeleve të lehta... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

