Spiunohet Volkswagen Tiguan i ri [foto]

17 Dhjetor 2016 - 11:19

Fotografitë e reja kanë zbuluar Tiguan e ri SUV, më të madh se modeli i tanishëm. Modeli ri raportohet se do të quhet Tiguan Allspace, transmeton koha.net.

Tiguan Allspace është fotografuar i pa kamufluar, para debutimit të tij, që do të bëhet në panairin e veturave në Detroit, i cili mbahet më 9 janar 2017.

Tiguani i ri është SUV i parë i Volkswagen Group që do të ketë shasinë MQB, që do të thonë se do të jetë më i madh se versioni i tanishëm, dhe do të ketë shtatë ulëse, transmeton koha.net.

Çmimi i Tiguan Allspace ende nuk dihet, e as versionet e motorëve që pritet t’i ketë ky model.

