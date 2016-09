Audi RS6 sportiv me klasë e ngjyrë të bardhë [foto]

16 Shtator 2016 - 11:20

Audi Forum Neckarsulm në Gjermani është duke ekspozuar modelin e modifikuar Audi RS6 Avant Performance.

Për modifikimin e këtij modeli është përkujdesur kompania e njohur Audi Exclusive.

Ky karavan sportiv vjen me eksterier me ngjyrë të bardhë mat e me disa elemente nga fibra të karbonit si dhe me rrotat nga alumini me diametër prej 21-inç, transmeton Koha.net. Po ashtu vjen edhe me interier prej lëkure Alcantara me ngjyrë të kafenjtë Cognac e me disa elemente me ngjyrë të zezë.

Audi RS6 Avant Performance, i cili peshon 2025 kilogramë, posedon motorin me kapacitet prej 605 kuajfuqi, gjë që është e mjaftueshme që shpejtësinë nga 0 deri në 100 kilometra në orë ta arrijë për vetëm 3,7 sekonda.

© KOHA