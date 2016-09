Versioni sportiv i Vivaros vjen me pamje “agresive” [foto]

16 Shtator 2016 - 08:36

Kompania e njohur gjermane Opel për panairin e veturave komerciale në Hanover ka përgatitur promovimin e modelit Vivaro në version Sport.

Vivaro Sport vjen me rrotat nga alumini me diametër prej 17-inç (si zgjedhje me ngjyrë të zezë), shiritat me ngjyrë të zezë ose argjendi në kapakun e motorit, mbi çati dhe në pjesët anësore, transmeton Koha.net. Po ashtu ky model sportiv vjen edhe me dritat standarde për mjegull, dritat e ditës LED, xhamat e errët, etj.

Blerësve do t’u ofrohen motorët dizel me kapacitet prej 125 deri 145 kuajfuqi, me mundësi zgjedhjeje ndërmjet versionit për udhëtarë Combi, versionit Cargo dhe Double-Cab.

