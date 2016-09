Mercedesi i ri GLB kthehet në G-Wagen

14 Shtator 2016 - 20:36

Mercedesi GLB do të ofrojë stilin e G-Class dhe do të zë vend mes modeleve GLA e GLC.

Modeli i ri do të jetë në serinë e G-Class ose G-Wagen, por për dallim nga SUV-ët e mëparshëm që kanë kushtuar 90 mijë euro, modeli i ri do të jetë më i lirë dhe më i fuqishëm.

Mercedesi ka zhvilluar një platformë me të cilën GBL do të ofrohet me motorin e ri diesel, që tashmë është shfaqur te modelet E-Class. Kompania gjermane ka investuar mbi 3 miliardë euro në teknologjinë e motorëve diesel dhe në njësitë e reja me 2.0-litra. Këta motor do të jenë pjesë e GLB-së së re.

Modeli i ri ka nga 160 deri në 190 kuajfuqi. E njëjta fuqi që do të ofrohet në modelin e ardhshëm A-Class 4MATIC, dhe gjithashtu do të ketë nëntë shpejtësi automatike.

Në krye të kësaj serie do të jetë Mercedes-AMG GLB 45, me motor 2.0-litra e katër cilindra. Posedon 400 kuajfuqi dhe shtatë shpejtësi automatike.

