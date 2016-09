Tesla me radar të avancuar kërkon të ndal aksidentet me fatalitet

13 Shtator 2016 - 11:05

Kompania Tesla Motors ka konfirmuar se sistemi i makinës së saj gjysmë-autonome vetvozitëse do të përdorë një radar të avancuar në mënyrë që të përmirësojë aftësinë e për parandalimin e aksidenteve, dhe me gjasë do të parandalonte përplasjen me fatalitet të vozitësit që e kishte përdorur në maj sistemin.

Autopilot 8.0 gjithashtu do të ndalojë përkohësisht vozitësit që ta përdorin e sistemit nëse ata dështojnë t’iu përgjigjen paralajmërimeve me zë, raporton Reuters.

“Jemi duke e bërë shumë më efektive përdorimin e radarit. Do të jetë një përmirësim i drastik në sistemin e sigurisë, e bërë tërësisht në mënyrë softuerike”, ka thënë Elon Musk, shef ekzekutiv i kompanisë, transmeton Koha.net.

Autopiloti i Teslas, i lansuar në tetor, ka qenë në qendër të shqyrtimeve të intensive pasi në korrik ishte dhënë lajmi se një shofer i Teslas, duke vozitur Modelin S kishte vdekur në maj pasi ishte përplasur me një kamion. Administrata Kombëtare për Siguri në Trafik është duke e hetuar rastin.

Por, Musk paralajmëroi se përmirësimi “nuk do të thotë siguri e përsosur”.

“Siguria e përsosur me të vërtetë është një synim i pamundur. E gjithë kjo është për përmirësimin e sigurisë. Asnjëherë nuk do të ketë zero aksidente me fatalitet, madje nuk do të ketë as me zero lëndime”, është shprehur Musk.

