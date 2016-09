Pasardhësi i Opel Adam Rocks arrin në vitin 2018

5 Shtator 2016 - 13:22

Kompania Opel, sipas revistës së njohur gjermane “Auto Bild, gjatë vitit 2018 do të prezantojë gjeneratën e re të modelit të saj për qytet Adam.

Përveç versionit standard, do të ofrohet edhe pasardhësi i modelit aktual Adam Rocks, emri i të cilit do të ndërrohet në Adam X, transmeton Koha.net.

Adam X do të ofrohet në version me pesë dyer, do të jetë rreth 4 metra i gjatë, do të jetë më i lartë. Po ashtu, edhe interieri i këtij modeli do të modifikohet, ndërsa blerësve do t’u ofrohet mundësia që të zgjedhin vet dizajnin e interierit.

