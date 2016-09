Skoda Kodiaq në version sportiv

4 Shtator 2016 - 15:11

Modeli tashmë i prezantuar i kompanisë Skoda, Kodiaq, sipas disa njoftimeve me sa duket mund të ofrohet edhe në version sportiv RS.

Është thënë se Kodiaq në fillim të shitjes do të ofrohet në dispozicion me motorë dizel TDI - 2.0-litër TDI me 150 dhe 190 kuajfuqi; dhe benzinë TSI - 1.4-litër TSI me 125 dhe 150 kuajfuqi, si dhe 2.0-litër TSI me 180 kuajfuqi, transmeton Koha.net.

Sa i përket versionit të mundshëm sportiv Kodiaq RS, nën kapak ndoshta do të mund të ishte motori 2.0-litër me diku rreth 280 kuajfuqi.

Natyrisht, së bashku me motorin e fuqishëm, Kodiaq RS ndoshta do të vjen edhe me paketën për aerodinamikën, rrotat e reja, disqet e frenave me ngjyrë të kuqe, sistemin sportiv të shkarkimit të gazrave, amortizatorët e modifikuar, frenat më të forta, si dhe me interier të modifikuar e me ulëse dhe timonin sportiv.

