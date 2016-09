Shpaloset Skoda Kodiaq [video]

1 Shtator 2016 - 21:51

Pas shumë e shumë paralajmërimesh, Skoda Kodiaq ka debutuar zyrtarisht.

SUV-i i kompanisë çeke vjen me shumë lloje motorësh. Kodiaq ka motorin më të vogël 1.4TSI me 125 kuajfuqi. Pas tij vjen motori 2.0-litërsh me 180 kuajfuqi, 150 ose 190.

Varësisht nga sistemi që tërheqë me rrotat e përparme ose të gjitha rrotat modeli vjen me marsh manual me gjashtë shpejtësi ose shtatë.

Shitjet e modelit do të nisin në fillim të vitit të ardhshëm, me çmimin që do të zyrtarizohet së shpejti.

