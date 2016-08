Sistemet më të mira automatike

21 Gusht 2016 - 09:23

Zgjedhja se çfarë marshi do të ketë automobili kohë më parë ishte shumë e thjeshtë.

Nëse pronari donte të ndërronte vetë shpejtësitë, duhet të kërkonte një marsh manual. Por nëse donte që kjo të bëhej nga vetë automobili, pronari kërkonte marsh automatik.

Ditëve të sotme, tani kjo është më e komplikuar, shkruan sot “Koha Ditore”.

Sistemet manuale janë si më parë – duhet vetëm një pedale dhe një ndërrues i shpejtësive. Gjithsesi, kjo është ndryshe kur bëhet fjalë për sistemet automatike, me shumë lloje të sistemeve në dispozicion.

Për të ndihmuar në zgjedhje, “Telegraph” ka krijuar një listë të detajeve të këtyre marsheve automobilistike për të gjetur të preferuarin.

Automatiku tradicional

Sistemet tradicionale automatike janë ende në dispozicion në shumë modele. Shembuj ka te marshet me tetë shpejtësi te shumica e BMW-ve, Jaguarëve e Land Roverëve dhe me nëntë shpejtësi që do të jetë në dispozicion te shumë automobila të rinj... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.